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مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بقصف إسرائيلي على محيط دمشق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-09T04:36:59+0000
مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بقصف إسرائيلي على محيط دمشق

شفق نيوز/ أفات وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري، أن القصف الصاروخي، الذي نفذته طائرات إسرائيلية أسفر كذلك عن خسائر مادية.

وقال المصدر العسكري إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وذكر المصدر نفسه أنه حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

 

 

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