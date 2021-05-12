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مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ فلسطيني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-12T09:09:07+0000
مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ فلسطيني

شفق نيوز/ قتل جندي إسرائيلي في استهداف عربة عسكرية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل بصاروخ فلسطيني، في وقت استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، أدى آخرها إلى مقتل 4 فلسطينيين.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن استهدف الجيب العسكري الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، إذ أسفر الهجوم أيضا عن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقتلت غارة إسرائيلية على غزة 4 فلسطينيين، وتسببت في جرح 6 آخرين، حيث استهدفت الغارة سيارة في حي الصبرة ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ الاثنين وحتى الأربعاء إلى 43 شخصا.

ومن بين القتلى 13 طفلا و3 نساء، في حين بلغ عدد الإصابات في صفوف المدنيين نحو 300 شخص، وقد سقطوا جميعا في قصف إسرائيلي استهدف عشرات المواقع والمباني السكنية.

وشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الأخيرة، كانت أحدها في محيط مدارس تابعة للأونروا في حي تل الهوا في غزة.

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