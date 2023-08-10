مقتل جندي تركي بنيران عمّالية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي بمنطقة عملية "المخلب - القفل" المستمرة ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بياناً عن الوزارة ذكرت فيه، أن الجندي "محمود أوتشداغ" اصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر الحزب في منطقة عملية "المخلب - القفل"، ونقل على إثرها للمستشفى.

وأضاف البيان أنه رغم المحاولات الطبية كافة لإنقاذ الجندي المصاب إلا أنه توفي متأثرا بجروحه.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان.