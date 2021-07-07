مقتل جندي تركي بنيران أطلقت من سوريا

شفق نيوز/ قتل جندي تركي في جنوب شرق تركيا، الأربعاء، بنيران أطلقت من منطقة في شمال سوريا يسيطر عليها فصيل كوردي، حسبما أعلنت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأصيب الجندي في البطن عندما كان يقود عربة دورية قرب الحدود في محافظة ماردين التركية، وفق الأناضول التي أضافت أنه توفي متأثرا بجروحه في المستشفى.

وبعد إصابته، فقد السائق السيطرة على العربة، وأصيب ثلاثة جنود آخرين كانوا على متن العربة بجروح طفيفة في الحادث.

وتقع محافظة ماردين التركية قبالة منطقة حدودية في شمال سوريا تتواجد فيها وحدات حماية الشعب الكوردية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمل الكوردستاني المحظور.

يذكر أن تركيا تنشر الآلاف من قواتها في إدلب. وخلال الهجوم الأخير الذي سبق اتفاق التهدئة الساري حالياً، وجدت قوات النظام نفسها، بعد طرد الفصائل المقاتلة من بعض المناطق، في مواجهة مع القوات التركية أدت لسقوط قتلى من الطرفين.