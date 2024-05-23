مقتل جندي تركي بانفجار عبوة شمال اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، مقتل جندي جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس، إن الجندي وداد زوربا، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مقاتلون من حزب العمال الكوردستاني (المناهض لأنقرة) في منطقة العملية العسكرية الجارية (المخلب - القفل).

وأوضحت الوزارة، أن الجندي زوربا نُقل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بجروح بالغة ناجمة عن انفجار العبوة الناسفة.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، في اقليم كوردستان العراق.

ويتخذ تنظيم "بي كي كي" من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.