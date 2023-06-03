مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات انطلقت من داخل الحدود المصرية

شفق نيوز/ أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات على الحدود المصرية، بينما أعلن الجيش الاسرائيلي تحييد مسلح فتح النار على عناصره قرب الحدود.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على تويتر: "متابعة للتقارير الأولية وخلال اشتباك وتبادل لإطلاق نار مع مخرب تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية تمكن الجنود من إطلاق النار عليه وقتله"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت إذاعة الجيش: "تصدى الجيش الإسرائيلي للإرهابي المسلح الذي تسلل للأراضي الإسرائيلية وأطلق النار على قوة إسرائيلية"، مضيفة: "تستمر عمليات البحث في حالة وجود المزيد من المسلحين في المنطقة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مسؤول عسكري لم تسمه، إن "الحادث الذي وقع على الحدود المصرية، والذي أصيب فيه شخصان، هو حادث أمني".، وتم الإعلان عن مقتلهما متأثرين باصابتهما فيما بعد.

وأضافت نقلاً عن المصدر ذاته: "هرعت قوات إسرائيلية إلى مكان الحادث، وتقوم بإجراء عمليات تمشيط".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت في وقت سابق، إن "قوات الجيش اشتبكت في ساعات الصباح مع مهربين على الحدود المصرية، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

من جانبه أفاد موقع "واللّا" العبري، بأن الحادث "وقع عند معبر نيتسانا على حدود مصر في منطقة مسؤولية الفرقة 80 التابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن الجيش "يحشد قواته في المنطقة، ويخلي المصابين لمستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي البلاد".

وأشار الموقع إلى أنه "لم تتضح بعد مدى خطورة الإصابتين".

وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر السياج الإسرائيلي المرتفع، لاسيما في السنوات الأخيرة، وقعت على إثرها عدة حوادث إطلاق نار بين المهربين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وكثيراً ما يُطلق الجيش المصري النار على مهربي المخدرات، ما أدى في بعض الأحيان إلى إطلاق نيران عرضية عبر الحدود.