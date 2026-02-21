مقتل ثلاثة من قيادات "الشباب" في الصومال

شفق نيوز- مقديشو

أعلنت السلطات الصومالية، يوم السبت، مقتل ثلاثة من أبرز القيادات المالية لحركة "الشباب" المحظورة، مشيرة إلى تورطهم في جمع الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية بالبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إن "الحكومة الفيدرالية كثفت من عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهابيين، حيث أسفرت العمليات المخططة عن مقتل ثلاثة من أبرز القيادات المالية للخوارج والتي ساهمت في جمع الأموال إجباريا ونهب ممتلكات المواطنين".

وأشارت إلى أن "العمليات العسكرية التي جرت في محافظتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى، أدت إلى مقتل القادة المتورطين في جمع الأموال، ونهب الممتلكات العامة، وتمويل الأعمال الإرهابية التي تنفذها الحركة في البلاد".

وبينت، أن "القيادي الأول يدعى عبدالله حسن والمعروف بـ"عبدالله وداد"، وقد قتل في عملية عسكرية بمنطقة "كونيو برو" في محافظة شبيلى السفلى، حيث كان يعد المسؤول المالي للحركة في المحافظة، فيما قتل القيادي أحمد طُبد حيدغ والمعروف بـ"أحمد طيري، في عملية عسكرية مشتركة لقوات جهاز المخابرات الوطني وقوات الكوماندوز الخاصة "غاشان" في محافظة شبيلى السفلى حيث كان يختبئ القيادي المسؤول عن جمع الأموال إجباريا من المدنيين في محافظة بنادر.

كما قتل القيادي الثالث المدعو محمد سهل والمعروف بـ"أبو أسامة" في عملية خاصة بمحافظة جوبا الوسطى، وفق الحكومة الصومالية.

ويعد أبو أسامة أحد المقربين من القيادي أحمد ديريي، حيث كان يستعد ليحل محل المسؤول المالي للحركة عبدالله واداد ،والذي قتل في عملية عسكرية في 23 من الشهر الماضي.

وشغل القيادي أبو أسامة عدة مناصب في صفوف المليشيات أبرزها مسؤول المليشيات في محافظة شبيلى السفلى، وعضو في مجلس الشورى، بالإضافة إلى مسؤول المليشيات في مدينة كيسمايو.

وأكدت الحكومة الفيدرالية أن "هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تفكيك الشبكات المالية للحركة بهدف القضاء على نفوذها الاقتصادي وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين".

وحثت الحكومة المواطنين على العمل والتعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية، على نحو صارم.

وحركة الشباب المجاهدين تنظيم مسلح متشدد تأسس عام 2006 ، ويتبنى فكراً جهادياً مرتبطاً بـتنظيم القاعدة، وينشط في الصومال وينفذ هجمات ضد الحكومة وقوات أجنبية، وهو مصنف تنظيماً إرهابياً ومحظور دولياً.