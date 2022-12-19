مقتل ثلاثة من عناصر الأمن الأردني خلال حملة مداهمات

شفق نيوز / أعلن الأمن العام الأردني، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به، في مقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، يوم الجمعة، مقتل مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح في جنوب الأردن بعيار ناري في الرأس أثناء تعامله مع "أعمال شغب" جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، حسب المديرية.

وأوضحت مديرية الأمن العام، أن قوة أمنية خاصة داهمت "خلية إرهابية" في منطقة الحسينية بمحافظة معان، صباح اليوم، بعد أن قادت التحقيقات حول حادثة "استشهاد العميد الدلابيح" إلى حصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة، وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.

ونوهت المديرية إلى أنّ المداهمة أفضت إلى القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم أربعة أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرين من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.