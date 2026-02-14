مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية لقارب في الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي، يوم السبت، عن تنفيذ ضربة جوية استهدفت قاربا في البحر الكاريبي وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص على متنه في إطار مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيان نشرته على منصة "إكس" أن القارب كان يبحر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات، ويشتبه في مشاركته في عمليات تهريب منظمة".

ورفق البيان "مقطع فيديو يُظهر القارب أثناء تحركه على سطح الماء قبل أن يُستهدف وينفجر، مشتعلًا بالنيران".

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات الأميركية التي استهدفت قوارب يُشتبه في ضلوعها بتهريب المخدرات إلى 133 شخصا، نتجت عن 38 عملية على الأقل نُفذت منذ أوائل أيلول/سبتمبر في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

ويثير هذا النمط من العمليات جدلاً دوليًا حول آليات مكافحة التهريب والضمانات المتبعة لحماية الأرواح البشرية، خاصة في ظل غياب تحقيقات مستقلة تثبت تورط المستهدفين فعليا في أنشطة إجرامية قبل تنفيذ الضربات.