مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية لقارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث، يوم الخميس، أن القوات الأميركية دمرت قاربا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه.

وقال هيغسِث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفا: "مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأميركية بأذى خلال الضربة".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس، رئيس كولومبيا جوستافو بيترو بـ"المجنون"، على خلفية التوترات إثر الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل أشخاص على متن زورق يُشتبه في تهريبه للمخدرات.

وقال روبيو للصحفيين:"أعتقد أن السلطات الكولومبية، سواء في الجيش أو الشرطة، ما زالت مؤيدة لأميركا، المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون".

وأضاف الوزير، المعروف بمعارضته لليسار في أمريكا اللاتينية: "هذا الرجل مجنون مجنون! وليس بخير".

ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في المحيط الهادئ خلال يومين، بعد أسابيع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، في إطار عملية بحرية تقول واشنطن إنها تهدف إلى وقف تهريب المخدرات.