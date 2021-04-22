مقتل أب لعشرة أطفال من أصول إفريقية برصاص الشرطة الأميركية

شفق نيوز/ قتلت الشرطة الأميركية، يوم الخميس، مواطناً أميركياً من أصول أفريقية، له عشرة أبناء، أثناء هروبه من محاولة اعتقاله.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحادث حصل في ولاية كارولينا الشمالية، ونقلت عن شهود عيان، قولهم إن الشرطة أطلقت النار على الرجل أثناء محاولته الفرار بسيارته، مشيرين الى انه في الأربعين من العمر وأب لعشرة أطفال.

من جانبه، قال تومي ووتن، شريف مقاطعة باسكوتانك التي حصل فيها الحادث، إن أحد شرطييه أطلق النار على أندرو براون في إليزابيث سيتي خلال توقيفه ما أدى إلى مقتله، في يوم كان "مأساويا".

وتعهد ووتن بالشفافية في التحقيق، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحليل ما التقطته الكاميرات وأن مكتب التحقيقات في ولاية نورث كارولينا سيتولى التحقيق في هذه القضية.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين، بقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصول إفريقية أثار مقتله العام الماضي موجة من الغضب والاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقبل أقل من ساعة من صدور الحكم قتلت الشرطة في ولاية أوهايو مراهقا أسودا بدا وكأنه يندفع باتجاه شخص آخر وهو يحمل سكينا.