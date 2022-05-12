مقتل أبو عاقلة.. اسرائيل تطالب بالرصاصة القاتلة والسلطة الفلسطينية ترفض

شفق نيوز/ واجه طلب إسرائيلي لتسليم الرصاصة التي قضت على مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، رفضا من السلطة الفلسطينية، فضلا عن امكانية اجراء تحقيق مشترك.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسن الشيخ، أن الجانب الفلسطيني سيتولى التحقيقات بشكل مستقل على أن يطلع عائلتها والولايات المتحدة وقطر والجهات الرسمية والشعبية الأخرى على النتائج.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "إسرائيل طلبت تحقيق مشترك وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك، وأكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأميركا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية".

https://twitter.com/HusseinSheikhpl/status/1524607932683403265

وأضاف: "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية".

وتعرضت الصحفية شيرين أبو عاقلة، 51 عاما، لرصاصة في الرأس أدت إلى وفاتها، الأربعاء، وذلك خلال تغطيتها لاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين بمخيم جنين بالضفة الغربية، في حادثة لاقت إدانات دولية واسعة من قبل المجتمع الدولي.

وألقى الفلسطينيون باللوم على إسرائيل في مقتلها، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إنهم لا يستطيعون بعد تحديد كيفية وفاتها، لكنهم يعتزمون إجراء تحقيق شامل "لكشف الحقيقة".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن القناتين 12 و13 الإسرائيليتين أن الجانبين كانا على اتصال لإجراء تحليل على الرصاصة لتحديد مصدر النيران التي أودت بحياة الصحفية.

وأفادت القناة 12 أن الرصاصة التي تعرضت لها الصحفية الفلسطينية الأميركية هي طلقة من عيار (5.56x45mm) ملم، وتستخدم لدى كل من القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين على حد سواء.

وبعد تشريح الجثمان، الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير المعهد العدلي في جامعة النجاح الوطنية، ريان العلي، قوله إن الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة "كانت قاتلة مباشرة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التشريح، أن "الرصاصة تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، وتم التحفظ على مقذوف مشوه تتم دراسته حاليا".

وأكد العلي أن النتائج كانت أولية فقط ولا يمكن تحديدها بشكل قاطع من مسافة إطلاق الرصاصة، لكنها لم تكن من مسافة قريبة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال، الأربعاء، إن "فلسطينيين مسلحين" يتحمّلون "على الأرجح" مسؤولية مقتل أبو عاقلة.