مقتل أبنة وزير أوغندي في محاولة اغتيال فاشلة لأبيها

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأوغندي، يوم الثلاثاء، عن مقتل أبنة وزير وإصابة أباها وسائقه بهجوم مسلح في العاصمة كمبالا.

وذكرت وكالة رويترز، أن أربعة مهاجمين كانوا على متن دراجات نارية فتحوا النار على سيارة وزير الأشغال والنقل، والقائد السابق في الجيش الأوغندي، الجنرال كاتومبا وامالا، في ضاحية كياساسي بالعاصمة كمبالا، مما أسفر عن إصابته ومقتل ابنته وسائقه.

وبحسب صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الوزير خارج السيارة وقد تلطخت ملابسه بالدماء، كما أظهرت صور أخرى ثقوبا خلفتها رصاصات في نافذة السيارة.

وأوضحت المتحدثة باسم الجيش، البريجادير فلافيا بايكواسو، قائلة "وقع إطلاق نار... أصيب ونُقل إلى المستشفى وقُتل سائقه".

في حين كشف كريس باريومونسي، عضو البرلمان أن " كاتومبا أصيب بجروح في كتفيه"، وأن ابنته وامالا التي كانت برفقته في السيارة قتلت أيضا.

وشهدت أوغندا عدة اغتيالات ووفيات غامضة لمسؤولين رفيعي المستوى في الأعوام الماضية مما أثار تكهنات بشأن الجناة ودوافعهم.