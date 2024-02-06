مقتل امرأة ورجل هاجما نقطة تفتيش أمام محكمة في إسطنبول

ءشفق نيوز/ اندلعت عملية إطلاق نار أمام مبنى محكمة في مدينة إسطنبول التركية، يوم الثلاثاء، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص ومقتل المسلحين بحسب تقارير إعلامية تركية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بسماع دوي إطلاق نار أمام مبنى محكمة في إسطنبول، مشيرا إلى أن الشرطة أغلقت المكان.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الحادث وقع في حدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، أمام البوابة C في محكمة تشاغليان، مشيرة إلى تواجد مكثف لعناصر الشرطة.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم، في الساعة 11:46، جرت محاولة لمهاجمة نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة إسطنبول تشاغليان".

وأضاف: "تم تحييد المهاجمين، امرأة ورجل. وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة".