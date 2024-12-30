مقتل العشرات بسقوط حافلة ركاب في نهر جنوبي إثيوبيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإثيوبية، يوم الاثنين، مقتل عشرات الأشخاص جراء سقوط حافلة محملة بالركاب في نهر جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم سلطات إقليم سيداما في جنوب إثيوبيا، ووسينيله سيميون، إن 71 شخصاً لقوا حتفهم ليل أمس الأحد، منهم 68 رجلاً وثلاث نساء، بسبب الحادثة.

وأضاف سيميون أن الحافلة سقطت في نهر أثناء مرورها بطريق به العديد من المنحنيات، وأنها كانت محملة بأكثر من حمولتها، مما تسبب على الأرجح في الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية أن الركاب كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث، وأن بعض العائلات فقدت العديد من أفرادها.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصاً، معظمهم طلاب، حتفهم في العام 2018 عندما سقطت حافلة في واد في شمال إثيوبيا الجبلي.