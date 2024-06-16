مقتل "الزعيم العالمي" لتنظيم داعش بضربة جوية في الصومال

شفق نيوز/ كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، يوم الأحد، عن مقتل "الزعيم العالمي" لتنظيم داعش بضربة جوية نفذها الجيش الأميركي أواخر الشهر الماضي في الصومال.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، قولهم إن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم داعش، عبد القادر مؤمن، بغارة جوية أواخر شهر آيار/ مايو الماضي.

وكانت الحكومة الأميركية قد حددت مؤمن كرئيس لفرع داعش في الصومال، لكن مسؤولين أميركيين اثنين قالا للشبكة إنه أصبح العام الماضي "الزعيم العالمي" للجماعة الإرهابية.

وأضافا أن "تولي مؤمن قيادة داعش العالمية لم يكن معروفاً على نطاق واسع"، وأنه خلف أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي قتل بمعركة في سوريا أواخر عام 2022.

وفي 31 آيار/ مايو الماضي، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذ غارة جوية ضد عناصر من تنظيم داعش في منطقة نائية، تقع على بعد 81 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بوساسو الصومالية، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأكد ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ"إن بي سي نيوز"، أن مؤمن كان المستهدف في تلك العملية، على الرغم من عدم امتلاكهم تأكيدا على مقتله.

ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، إن "الولايات المتحدة نفذت بالفعل غارة جوية ضد هدف كبير لتنظيم داعش في الصومال"، لكنه رفض الكشف عن هويته، مشيراً إلى أن واشنطن "ما تزال تعمل على التحقق من النتيجة".

وتواجه الصومال الواقعة في القرن الأفريقي تمردا مستمرا منذ 17 عاماً تقوده حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. كما ينشط في البلاد مسلحون من تنظيم داعش.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لـ"إن بي سي نيوز"، إن "تنظيم داعش في الصومال صغير نسبياً، حيث يضم ما بين 100 إلى 200 مقاتل فقط، ويتمركزون جميعاً في شمال الصومال".

كما توجد مجموعات صغيرة أخرى تابعة لداعش في أجزاء من أفريقيا، بما في ذلك ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.