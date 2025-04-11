مقترح إيراني جديد بشأن "الاتفاق النووي" على طاولة المباحثات مع أميركا

شفق نيوز/ كشفت شبكة "أكسيوس" الإخبارية، يوم الجمعة، عن وجود مقترح إيراني لعقد اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة، كخطوة تمهيدية قبل الدخول في مفاوضات أوسع بشأن اتفاق شامل.

ونقلت الشبكة عن دبلوماسي أوروبي ومصدر مطلع، أن الجانب الإيراني يرى أن التوصل إلى اتفاق نووي شامل ومعقد ضمن مهلة الشهرين التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد أمراً غير واقعي، ويفضّل الحصول على مزيد من الوقت لتفادي التصعيد المحتمل.

وفي هذا السياق، قال علي فايز، مدير مشروع إيران في "مجموعة الأزمات الدولية"، إنه "يبدو أن الإيرانيين يعتبرون التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن الإطار الزمني المطروح أمراً مستبعداً، لذا قد يُنظر إلى اتفاق مؤقت كمرحلة انتقالية نحو تسوية شاملة".

ويشمل الاتفاق المؤقت المقترح، بحسب أكسيوس، تمديد "آلية العودة السريعة" التي كانت جزءاً من اتفاق 2015 النووي، والتي تنص على إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال خرقها للاتفاق، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها في أكتوبر المقبل.

كما قد يتضمن الاتفاق إجراءات لتهدئة التوتر، منها تعليق بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتخفيض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إلى جانب منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أوسع للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. ويُعتقد أن هذه الخطوات لن تُبطئ بشكل كبير الجدول الزمني الذي تحتاجه إيران لتطوير قنبلة نووية، لكنها قد تُسهم في بناء الثقة بين الطرفين.

وفي المقابل، قد تطالب طهران بتعليق سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها واشنطن ضد اقتصادها، في إطار بنود الاتفاق المؤقت.

ومن المقرر أن يلتقي مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت في العاصمة العُمانية مسقط. وبينما تؤكد واشنطن أن اللقاء سيكون مباشراً، يُصرّ الجانب الإيراني على أن المفاوضات ستجري عبر وسطاء من سلطنة عُمان.