مقترح لترامب.. مجلس الشيوخ يمرر أكبر مشروع للضرائب في أمريكا

شفق نيوز - واشنطن

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية اعتُبرت الأضخم في ولايته الثانية، وبفارق صوت واحد فقط.

ويهدف القانون الذي يحمل بصمات ترامب السياسية والاقتصادية، إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويعزز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية.

وحاز التشريع على موافقة 51 عضواً مقابل 50، بعد أن كسر نائب الرئيس جي فانس التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع.

ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون الى مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 220 مقعداً مقابل 212، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يرجح معركة تصويت متقاربة هناك أيضاً.

ويرغب ترامب في توقيع القانون ليصبح نافذاً بحلول الرابع من يوليو/ تموز، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي قال إن التصويت سيُجرى قبل عطلة عيد الاستقلال.

ويتضمن المشروع تقليصاً بقيمة 930 مليار دولار من برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسيان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

ويُوسّع مشروع القانون أيضاً الحد الأعلى المسموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من 36.2 تريليون دولار إلى أكثر من 41 تريليوناً خلال الأعوام المقبلة.