مقترح جمهوري.. صورة ترامب على ورقة الـ100 دولار بدلاً من فرانكلين

شفق نيوز/ قدم نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقترح إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 100 دولار تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بدلاً من صورة بنجامين فرانكلين.

وقال النائب براندون جيل، ممثل ولاية تكساس، في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديراً لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة".

وأطلق جيل على مشروع القانون اسم "قانون العصر الذهبي 2025"، وفقاً للنص المنشور على موقع "فوكس نيوز".

ويأتي هذا المقترح بعد مبادرات مشابهة، حيث أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، جو ويلسون، في فبراير/ شباط الماضي عن مشروع قانون لإنشاء ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.

كما قدم النائب بول جوسار، ممثل ولاية أريزونا، في يونيو/ حزيران 2024 مشروعاً مماثلاً لإصدار ورقة نقدية من فئة 500 دولار تحمل صورة الرئيس الأمريكي.

وتحمل فئة 100 دولار صورة بنجامين فرانكلين (1706-1790) وهو عالم ومخترع ودبلوماسي وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، اشتهر بتجاربه عن الكهرباء ومساهماته في صياغة الدستور الأمريكي.