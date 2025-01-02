مقترحات للمهاجرين في ألمانيا قد "لا تعجب" الكثيرين

شفق نيوز/ تبنى الحزب المسيحي الاجتماعي "البافاري" المحافظ في ألمانيا توجها صارماً بشأن سياسة الهجرة، مقترحا ربط حق المهاجرين في الإقامة بتأمين دخل كاف، كما دعا أيضا إلى ترحيل المجرمين منهم.

وصاغ الحزب اقتراحه في وثيقة أعدها لاجتماع أعضائه في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) الأسبوع المقبل. وذلك قبل 8 أسابيع من الانتخابات.

ويشكل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU)، إلى جانب شقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU)، أكبر كتلة معارضة في البوندستاغ، والتي تعرف باسم "التحالف المسيحي".

ويتصدر التحالف استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقبلة في 23 فبراير/شباط المقبل.

ورغم أن هناك توافقا في العديد من النقاط مع البرنامج الانتخابي المشترك للتحالف المسيحي، فإن لهجة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري صارت أكثر صرامة بشكل ملحوظ في بعض المجالات.

وتؤكد الوثيقة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الأفراد الذين يسعون للحصول على تصريح إقامة يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم من خلال العمل وعدم الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

وتقترح الوثيقة أن أولئك الذين لن يمكن ترحيلهم يجب أن يواجهوا الاحتجاز لأجل غير مسمى.

كما دعا الحزب إلى تشديد الرقابة على الحدود، مطالبا أيضا بأن يعطي وزير الداخلية القادم الأولوية للقدرة على طرد الأفراد من على الحدود لضمان الأمن الداخلي والنظام العام.

ويتضمن الاقتراح خططا لتنفيذ حظر فعلي على الهجرة غير النظامية عبر عمليات طرد من على الحدود الألمانية.