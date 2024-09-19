مقاضاة داعية مصري دعا لـ"دين جديد" وأرسل صوراً "جنسية" لمريديه

شفق نيوز/ أثارت واقعة الشيخ صلاح التيجاني الداعية المصري الشهير والذي يتبعه مريدون من المشاهير والفنانين، ردود أفعال واسعة دفعت محامين لتقديم بلاغات ضده، كما تقدمت مؤسسة قضايا المرأة ببلاغات مماثلة بعد تلقيها 3 بلاغات من عدة فتيات يتهمنه بالتحرش بهن.

بلاغ للنائب العام

وكشف عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أنه تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم الخميس، ضد الشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التيجاني، أوضح فيه تفاصيل جديدة حول هذا الداعية وممارساته.

وقال المحامي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن بلاغه تضمن قيام الداعية بتأسيس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون في مصر، أطلق عليها اسم "الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة"، وأنشأ مقرا لها بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية"، وعكف على بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال قيامه بإنشاء موقع رسمي على الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمى "سماحة الإمام صلاح الدين التيجاني".

أفكار متطرفة ومغلوطة

وأضاف المحامي أن الداعية ومن خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قام ببث وإذاعة الدروس والخطب والندوات العامة المرئية والصوتية، كما قام بنشر المئات من التدوينات التي تحتوي على أفكاره المتطرفة والمغلوطة بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، وزعزعة عقيدته الوسطية للنيل من الدين الإسلامي وإهدار ثوابته.

وطالب المحامي بمعاقبة الداعية وفقا لنص المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

صور جنسية وتحرش

وكان الداعية والذي يعد أحد أقطاب الطرق الصوفية في مصر، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة عقب اتهامه من جانب فتاة من مريديه بالتحرش بها جنسيا، وإرساله صورا إباحية لها على هاتفها الخاص تضمنت مشاهد جنسية صريحة وكتب تحتها "مشتاق".

وكتبت الفتاة تغريدة قالت فيها إن الشيخ الصوفي أرسل لها صورا إباحية وتحرش بها، كما سبق وأن طلب منها الزواج بنجله في سن 7 سنوات.

مريدين من المشاهير

وزاد من الضجة المثارة أن الداعية اشتهر بين مريديه بالورع والتقوى، وله أتباع من الفنانين والمشاهير، وسبق وأن كان وراء زواج الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، حيث كشفت الفنانة وقتها أن هناك علاقة روحانية مشتركة جمعتها بالفنان أحمد سعد بسبب اتباعهم للطريقة الصوفية التي يترأسها هذا الداعية.

وفاجأت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الجميع بوقائع أخرى حيث أكدت في بيان رسمي أنها استقبلت ثلاث شكاوى من فتيات يفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي من جانب الشيخ الشهير.

3 بلاغات تحرش جديدة

وذكرت أن النساء والفتيات الثلاث حضرن إلى المؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها سوف تطلع على كافة الإثباتات والملابسات وتقدم الدعم اللازم للشاكيات ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن.

من جانبها أعلنت الطريقة الصوفية التابع لها الداعية تبرؤها منه، وأعلنت في بيان رسمي صباح أمس الأربعاء أنها تتبرأ من هذا الداعية مؤكدة أنه ليس عالما ومع ذلك يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا وحمل لواء الطريقة.

الطريقة الصوفية تتبرأ

وقالت الطريقة إنها تتبرأ من كل فعل وقول يمارسه هذا الرجل ويخالف معتقدات أهل السنة، مشيرة إلى أن هذا الشيخ معزول عن أي مسمى تابع للطريقة منذ 5 سنوات.

وكشفت الطريقة أن الداعية غير مسموح له بأي نشاط خاص بالطريقة لعدم أهليته ولثبوت فساد معتقده وانحرافه وتحريفه لأصول الطريقة.