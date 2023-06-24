مقاتلو فاغنر يسيطرون على منشآت عسكرية على بعد 500 كيلومتر من موسكو

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني روسي، يوم السبت، بسيطرة قوات "فاغنر" على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج على بعد 500 كيلومتر جنوب العاصمة الروسية موسكو.

يأتي ذلك، في وقت أهابت وزارة الدفاع الروسية بمقاتلي مجموعة "فاغنر"، عدم الانخراط في مغامرة "إجرامية" يقودها مؤسس "فاغنر"، والاتصال بالأجهزة الأمنية فوراً لضمان سلامتهم.

وذكرت الدفاع الروسية، في رسالة وجهتها إلى مقاتلي "فاغنر": "تم خداعكم في مغامرة بريغوجين الإجرامية، لجرّكم إلى تمرد مسلح.. لقد قدمنا المساعدة لعدد من رفاقكم لضمان عودتهم إلى نقاط تمركزهم بسلام".

وفي تطور جديد، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تحسباً لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.

وقال سوبيانين: "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية"، راجياً التعامل مع هذه التدابير بـ"تفهّم".

يذكر أن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، دعا بوقت سابق من فجر السبت، إلى العصيان المسلح، كما قال إن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وينفي الأخير هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.