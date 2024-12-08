مقاتلون من المعارضة السورية يعلنون بدء هجوم على قوات كوردية في منبج بالشمال

شفق نيوز/ قال مقاتلون من المعارضة السورية إنهم بدأوا هجوما على القوات التي يقودها الكورد في مدينة منبج بشمال سوريا.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” يوم الأحد لكنه حمل تاريخ يوم السبت السابع من ديسمبر كانون الأول.

وجاء في البيان المنشور على إكس “إلى جميع العسكريين من قوات النظام وميليشيا قسد في مدينة منبج المحتلة الراغبين بإلقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذي ينتظرهم في الميدان أمام أبطال الجيش الوطني السوري، التواصل” وقدم أرقاما للاتصال بها".

ويشير الاختصار (قسد) إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون كورد.

وسقط فجر اليوم الاحد نظام بشار الأسد، إثر فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب.

واستطاعت قوات المعارضة بعد ذلك فرض سيطرتها على حلب وإدلب وحماة ودرعا ومن ثم السويداء وحمص، وأخيرا دمشق.