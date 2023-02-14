مقاتلتان هولنديتان تعترضان طائرات روسية

قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين إن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من 3 طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.

وقال بيان الوزارة "الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينغراد"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يشار إلى أن كالينينغراد هي جيب أو منطقة روسية مطلة على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوتين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.