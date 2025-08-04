مقاتلات أميركية تعترض طائرتين فوق منتجع ترامب

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، يوم الاثنين، بأن مقاتلات تابعة للقيادة الشمالية الأميركية "نوراد" (NORAD) اعترضت، مساء الأحد، طائرتين مدنيتين حلّقتا فوق منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.

وأشارت الشبكة إلى أن الطائرتين دخلتا منطقة حظر الطيران المؤقتة دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما استدعى نشر مقاتلات من طراز "إف-16" لاعتراضهما.

وبحسب التقرير، تمكنت الطائرات المقاتلة من إعادة الاتصال مع الطيارين، وأُرغمت الطائرتان المدنيتان على مغادرة المنطقة، دون وقوع أي حادث يُذكر.

وأكدت "فوكس نيوز" أن الحادث لم يشكل أي تهديد مباشر على الرئيس ترامب أو على منتجع بيدمينستر، كما أوضحت أن جهاز الخدمة السرية تابع الحادث وأكد الحفاظ على الأمن في المجمع طوال فترة الواقعة.