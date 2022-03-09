مقاتلات اوكرانيا: أطفالنا بأمان الآن.. سنبدأ بالانتقام

شفق نيوز/ احتفلت النساء الأوكرانيات في القوات الاحتياطية في الجيش الأوكراني باليوم العالمي للمرأة بالتعهد "بمقاومة وقتل الغزاة الروس".

وذكرت مجلة التايمز البريطانية، أن فرقة مكونة من سبع مقاتلات مدججات بالسلاح في مقطع فيديو بالانتقام لكل "امرأة وشيخ وطفل قتلوا في الحرب، ولكل منزل أو شارع تم تدميره".

https://twitter.com/InbarCohen13/status/1501186054648479745

وقبلت قوات الدفاع الإقليمي، وهي قوة احتياط داخل الجيش الأوكراني، النساء في صفوفها منذ إنشائها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن منذ الغزو زاد عدد المقاتلات بشكل كبير.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، فإن 15.6 في المائة من الجيش الأوكراني من الإناث.

وقالت المقاتلات: "نحن نساء أوكرانيا ننضم إلى الرجال والجيش الأوكراني بعد ما أخذنا أطفالنا لبر الأمان.. الآن سوف ندمر العدو على كل سنتيمتر من الأراضي الأوكرانية في كل مدينة وكل قرية وغابة وحقل".

وأضافت: "سننتقم لكل طفل وامرأة ومسن، ولكل منزل وشارع وحتى حظيرة تم تدميرها. سنطلق عليهم النار. المجد لأوكرانيا. الموت للأعداء".