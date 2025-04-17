مقابل معلومات عن "خضرة عيسى".. واشنطن ترصد مكافأة 5 ملايين دولار

شفق نيوز/ خصصت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، مكافأة مالية قد تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو هوية القيادية البارزة في تنظيم داعش، خَضْرة عيسى.

وأوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، أن خَضْرة عيسى، المعروفة أيضًا بلقب "أم قعقاع الصومالية"، شغلت منصبًا قياديًا كـ"معلمة شريعة" ضمن كتائب نسائية تابعة للتنظيم، وكانت تؤيد الهجمات الانتحارية وقتل المدنيين الأبرياء. وتحمل الجنسية الهولندية وتنحدر من أصول صومالية.

وذكرت الوزارة، أن "ابتسامتها الظاهرة في الصور لا تعكس حقيقتها، فهي عنصر متطرف ينفذ قوانين الشريعة بوحشية ضد النساء".