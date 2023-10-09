"مقابل كل استهداف".. كتائب القسام تتوعد بـ"إعدام" رهينة من المدنيين الاسرائيليين وبثها عبر الإعلام

شفق نيوز/ توعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الإثنين، بـ"إعدام" رهينة من المدنيين الاسرائيليين وبثها عبر الاعلام مقابل كل استهداف اسرائيلي لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة في تسجيل صوتي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها"، مضيفاً "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي هجمي".

وتابع الناطق باسم القسام، قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا، ونعلن ومن هذه الساعة أن كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين وسنبث ذلك عبر الإعلام".

وختم بالقول ، "نحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه وقد اعذر من انذر".