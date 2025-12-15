مقابل الانضمام للناتو.. واشنطن تضغط على أوكرانيا للتخلي عن المزيد من أراضيها

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، بأن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يضغطان على أوكرانيا للتنازل عن مزيد من الأراضي في شرق البلاد، بعد إبداء كييف استعدادها للتخلي عن مطامحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية موثوقة.

وأمضى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، الاثنين، نحو ثلاث ساعات من المناقشات مع مسؤولين أميركيين، مع دخول المفاوضات منعطفا جديدا.

ورغم عدم صدور أي بيان علني حتى الآن بشأن آخر التطورات، قال مسؤولون لوكالة "فرانس برس" إن الأميركيين لا يزالون مصرين على أن تضحي كييف بالأراضي التي تسيطر عليها في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، المعروفتين بإقليم دونباس.

ويمثل هذا أحد المطالب الأساسية لروسيا، وهو شرط بالغ الصعوبة بالنسبة للجانب الأوكراني، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو ثلاثة أرباع السكان يعارضون الفكرة.

ومن جهة أخرى، حذرت كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، من أن منح موسكو أجزاء من دونباس التي فشلت في السيطرة عليها سيشجعها على شن هجوم جديد.

وقالت: "علينا أن نفهم أن دونباس ليس نهاية اللعبة بالنسبة لبوتين، فإذا حصل على دونباس سيسقط الحصن، ومن ثم سيتحركون بالتأكيد للسيطرة على أوكرانيا بأكملها"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز" البريطانية.

ويوم أمس الأحد، وبعد نحو 5 ساعات ونصف من المفاوضات، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للتخلي عن حقها في الانضمام إلى "الناتو"، خلافا لما جاء في دستورها، لكن مقابل منحها ضمانات أمنية قوية شبيهة بما توفره المادة الخامسة من ميثاق "الناتو"، بهدف ردع أي اعتداء روسي جديد.

وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترمب، إنهم حققوا "تقدما كبيرا" في اليوم الأول من المفاوضات.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مسؤول أميركي كبير أن واشنطن قد تعرض على أوكرانيا ضمانات أمنية شبيهة بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو".

وقال المسؤول: "نريد ضمانا قويا بما يكفي دون أن يكون شيكا على بياض، ونحن مستعدون لإحالته إلى الكونغرس للتصويت".

والإثنين، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن واشنطن لا تطلع موسكو مباشرة على مجريات المفاوضات بشأن أوكرانيا في برلين.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحافي، أن موسكو تنتظر تلقي المعلومات من الجانب الأميركي بعد انتهاء الجولة الحالية من المحادثات.