مفوضية شؤون اللاجئين: حان الوقت لإنقاذ 20 مليون يمني

شفق نيوز/ دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، يوم الاربعاء، إلى إنهاء الصراع في اليمن وإنقاذ 20 مليون إنسان يعانون منذ سنوات جراء الحرب.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "أزمة من صنع الإنسان في اليمن نَجَم عنها 20 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وأضاف "إنهم بحاجة إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى، لكن الأهم من كل ذلك أنهم بحاجة إلى حل سلمي للصراع الذي يتسبب في معاناتهم".

واندلعت شرارة الأزمة اليمنية في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، بعد أسابيع من احتجاجات مناهضة للحكومة، ما دفع السعودية إلى التدخل من خلال العملية العسكرية الموسومة بـ"عاصفة الحزم"؛ مما تسبب في وقوع أكبر أزمة إنسانية باليمن.

بعد السيطرة على العاصمة، صنعاء، تقدم الحوثيون باتجاه جنوب البلاد، وتصاعد الصراع في عام 2015، عندما بدأت السعودية، وعدد من حلفائها، شنَّ ضربات جوية عنيفة، لمنع الحوثيين من السيطرة على المزيد من المدن، واستعادة سلطة الحكومة المعترف بها دوليًّا.

وعلى مدار سبع سنوات تقريباً سقط عشرات الآلاف من القتلى اليمنيين من العسكريين والمدنيين، وأضعاف هذا العديد من الجرحى، فيما يعاني الملايين من نقص حاد في الغذاء والدواء حيث يخيم شبح المجاعة على "اليمن السعيد".