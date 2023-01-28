"مفكرات" بايدن في قبضة التحقيقات الفيدرالي

شفق نيوز / أفادت قناة NBC الأمريكية، يوم السبت، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، صادروا مفكرات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الانتهاء من تفتيش منزله الخاص.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة العدل الأمريكية، بعثور موظفيها أثناء تفتيش منزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، على مجموعة جديدة من الوثائق السرية، وهي الثالثة من نوعها على التوالي.

ونقلت القناة الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله: "تمت مصادرة مفكرات لوجود بعض الصفحات التي دونت فيها عبارات عن نشاطات بايدن الرسمية في منصب نائب الرئيس (في عهد الرئيس باراك أوباما) بما في ذلك تفاصيل اتصالاته الدبلوماسية، وهي ربما تتضمن معلومات سرية الطابع".

وبحسب المصدر، يمكن اعتبار الملاحظات المكتوبة بخط اليد بيانات سرية الطابع بسبب محتواها الحساس، مشيراً إلى أن بايدن "احتفظ بعدد ضخم من المفكرات"، لكنه لا يعرف عددها بالضبط.