مفاوضات "متسارعة" لاتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

شفق نيوز/ كشفت قناة الجزيرة القطرية، يوم الجمعة، عن مفاوضات "متسارعة" من اجل الوصول الى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

ونقلت القناة عن مصادر قولها، إن "المفاوضات تسير بشكل متسارع وبوساطة قطرية".

وتدور منذ نحو ثلاثة اسابيع حرب شاملة بين الفصائل الفلسطينية بزعامة حماس وإسرائيل، بعد هجوم مباغت شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر 7 تشرين الاول / اكتوبر الجاري على مستوطنات غلاف غزة، ادى الى مقتل 1400 جندي ومستوطن اسرائيلي، في حين ردت تل ابيب على الهجوم بقصف جوي عنيف وعلى مدى اسابيع اسفر عن سقوط نحو 7 الاف ضحية واكثر من 13 الف مصاب.