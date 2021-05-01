مفاوضات فيينا.. اتفاق لرفع جزء من العقوبات عن إيران

شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، يوم السبت، عن الاتفاق على رفع العقوبات الأميركية عن عدد من المؤسسات والشخصيات الإيرانية، خلال جولة المفاوضات التي جرت في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية، عن عراقجي قوله، إن تم الاتفاق على رفع العقوبات عن أغلب القطاعات وبالأخص الطاقة والصناعة والتعاملات المالية والسيارات الإيرانية، وكذلك الإراد المدرجين في قائمة العقوبات.

وأشار إلى أن "هناك مؤسسات وأفراداً ما زالوا على القائمة لأسباب مختلفة، ونحن مستمرون في التفاوض".

وأضاف "أستطيع القول ان القضايا المتفق عليها والمختلف عليها وصلت إلى مرحلة النضج، وان المناقشات اصبحت شفافة وأكثر دقة والاختلافات اوضح".

وتابع عراقجي "لدينا نقاط فنية صغيرة وتفاصيل نحتاج إلى مناقشتها سواء في المجال النووي أو في مجال العقوبات، ففي كثير من الحالات توجد نقاط مشتركة وفي بعض الحالات توجد نقاط اختلاف".

وبين "نتيجة المشاورات اوضحت للجميع نقاط الخلاف، ففي بعض المجالات دخلنا في كتابة النص وهذا هو المكان الذي يتم فيه العمل ببطء شديد، فالعمل على النص يتطلب الدقة. في الوقت نفسه تتحرك المفاوضات الى الامام".

وانتهت اليوم السبت جولة من مفاوضات فيينا بين الفريق الايراني المفاوض وممثلي دول 4+1، ناقشوا خلال اجتماعهم احدث نتائج المشاورات بين فرق الخبراء في مجالات الغاء الحظر والقضايا النووية والاجراءات التنفيذية ذات الصلة.

وتقرر عقب هذا الاجتماع ان تعود الوفود المشاركة الى بلدانها واستئناف المحادثات في فيينا، يوم الجمعة المقبل.