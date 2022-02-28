مفاوضات "غوميل".. وفدا روسيا وأوكرانيا يقرران بحث النتائج مع القيادة السياسية للبلدين

شفق نيوز / اتفق الوفدان الروسي والأوكراني، يوم الاثنين، على بحث نتائج المفاوضات التي جرت بينهما في مدينة غوميل البيلاروسية، مع القيادة السياسية لكلا البلدين، قبل تحديد موعد جديد لاستئناف المفاوضات.

واختتمت في وقت سابق من اليوم، ثلاث جولات من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في بيلاروسيا.

وأكد فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي أنه "خلال المفاوضات التي استمرت خمس ساعات، تم تحديد نقاط يمكن من خلاله التنبؤ بالعثور على مواقف مشتركة".

وأشار ميدينسكي، إلى تبادل المطالب والآراء بين الوفدين، وأن الوفدين قررا بحث هذه المطالب مع القيادة السياسية للبلدين"، لافتاً إلى أن "الوفدين اتفقا على عقد جولة ثانية من المفاوضات في القريب العاجل".

وتابع: "سنقدم تقريراً تفصيلياً عن جولة المفاوضات من الجانب الأوكراني إلى الرئيس فلاديمير بوتين".

من جانبه، قال ميخائيل بودولاك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني إن "الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات التي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ووقف الأعمال العدائية".

وأضاف بودولاك: "حدد الجانبان جملة من المسائل التي تحتاج إلى الحل، ومن أجلها التقيا"، مؤكداً أن مناقشة إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات في القريب العاجل، لبحث القرارات التي تم التطرق إليها اليوم ومدى تطبيقها".

ويأتي ذلك، في وقت شارفت فيه العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، على إكمال يومها الخامس على التوالي، بالتزامن مع تشديد دول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والولايات المتحدة، مواقفها وعقوباتها ضد روسيا، فضلاً عن زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا.