مفاوضات إسطنبول.. روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل الأسرى

شفق نيوز- أنقرة

أفاد مصدر مطلع على محادثات روسيا وأوكرانيا في تركيا، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدولتين اختتمتا الجولة الثالثة من محادثات السلام في إسطنبول بعد مرور أقل من ساعة على بدئها.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلاً عن المصدر، أن الطرفين اتفقا على تبادل المزيد من أسرى الحرب العسكريين والمدنيين.

وبدأت روسيا وأوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول التركية، في إطار مفاوضات سلام بين البلدين.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتوقع الكرملين مفاوضات "صعبة جداً" مع كييف، في حين أكد مصدر أوكراني أنّ كييف مستعدّة للموافقة على وقف لإطلاق النار، لكن نتائج المباحثات تبقى رهن اتخاذ روسيا "موقفاً بنّاء".

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "الأناضول" إن المحادثات ستُجرى في قصر تشيراغان بمدينة إسطنبول بداية من السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش).

وكان من المنتظر أن يشارك في الاجتماع من جانب تركيا، التي تقود الوساطة بين الطرفين، وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس هيئة الأركان متين غوراك.

وحضر الاجتماع من الجانب الروسي فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي، وميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف، وألكسندر فومين نائب وزير الدفاع.

في حين حضر من الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، وسيرغي كيسليتسيا نائب وزير الخارجية.