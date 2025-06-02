مفاوضات إسطنبول.. اتفاق روسي أوكراني على أكبر عملية تبادل للأسرى

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، يوم الاثنين، أن الوفدين التفاوضيين الروسي والأوكراني توصلا إلى اتفاق للبدء بعملية تبادل أسرى كبيرة خلال المفاوضات الجارية بينهما في تركيا.

وقال ميدينسكي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات: "اتفقنا على تبادل أوسع نطاقا للأسرى"، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للتبادل بين روسيا وأوكرانيا لن يقل عن 1000 شخص وربما أكثر، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وأضاف "سيتم تبادل المرضى والجرحى بشكل خطر على مبدأ الكل مقابل الكل، كما سيتم تبادل المقاتلين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً وفقاً لنفس صيغة الكل مقابل الكل".

وأضاف ميدينسكي "اتفقنا على إنشاء لجان طبية دائمة، وبناء على نتائجها، سيضع الطرفان، دون انتظار قرارات سياسية حاسمة، قوائم لتبادل الجنود المصابين بجروح خطيرة. وستجري عمليات التبادل هذه بانتظام وبترتيب عالي المستوى".

وأكد رئيس الوفد الروسي أن موسكو ستسلم جثثا لجنود أوكرانيين قتلى، وقال: "أولاً، نُسلم من جانب واحد ستة آلاف جثة مُجمدة لجنود أوكرانيين قتلى إلى الجانب الأوكراني، هذه الجثث كانت محفوظة لدينا"، مشيراً إلى أنه تم تحديد هوية جميع جثث الجنود الذين سيتم تسليمهم.

ولفت ميدينسكي إلى أن موسكو اقترحت على كييف وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، مضيفاً "روسيا عرضت على أوكرانيا وقفا ملموسا لإطلاق النار، لمدة يومين أو ثلاثة أيام في أجزاء معينة من الجبهة، لانتشال الجثث".

وأوضح أن "الجيش الأوكراني وعد بإعداد مقترح لوقف إطلاق النار في مناطق معينة في المستقبل القريب".

ولفت رئيس الوفد الروسي إلى أن الاتحاد الروسي تلقى من أوكرانيا قائمة بأسماء 339 طفلاً وجدوا أنفسهم في وضع صعب بسبب النزاع، مشدداً على أن كييف حوّلت قضية اختطاف الأطفال إلى "عرض للأوروبيين الرحماء".

وقال ميدينسكي "لا يوجد طفل واحد اختطفته روسيا بل هناك فقط أولئك الذين أنقذهم الجنود الروس، وروسيا ستعيد الأطفال إلى أوكرانيا إذا تم العثور على ذويهم أو ممثليهم القانونيين".

وأكد ميدينسكي أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني تمت باللغة الروسية.

وبعد جولة ثانية من المفاوضات أجريت على مدار أكثر من ساعة، غادر الوفد الروسي قصر سيراغان التركي حيث عقد اللقاء.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيجيلي بأن الجولة الثانية من مفاوضات وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول انتهت ولكن "ليس بشكل سلبي".