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مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-27T20:12:51+0000
مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت كل من الرئاسة الاوكرانية ووزارة الخارجية والروسية إنه قد تم التوصل إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع الجاري.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن وفدي موسكو وكييف أجريا اليوم الأحد جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد بين الطرفين في 29-30 مارس.

وقال عضو الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي كييف وموسكو ستجرى في الموعد المذكور في تركيا.

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري دفاع البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.

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