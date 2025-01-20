مفاعل نووي يتعرض لـ"عطل".. إغلاق وفتح تحقيق في بلجيكا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات البلجيكية، يوم الاثنين، إغلاق مفاعل نووي في محطة تيهانج النووية بسبب عطل في مضخة التوزيع.

وأكدت الشركة المشغلة للمفاعل "انجي"، أن لا خطر على البشر أو البيئة، مضيفة أن أمن الإمدادات مصان، كما أشارت إلى أن المضخة تقع في جزء غير نووي من المفاعل. ويتم الآن إجراء تحقيق لمعرفة سبب العطل.

جدير بالذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قضت عام 2019 بأن بلجيكا خرقت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال عدم إجراء التقييمات البيئية اللازمة قبل تمديد عمر المفاعلين دويل 1 و2، وقالت إن إغلاقهما ليس ضروريا.