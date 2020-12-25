مفارقة.. الصين تسخر من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ أثارت الصين الجدل بعد أن سخرت وسائل إعلام حكومية من المملكة المتحدة باعتبارها "رجل أوروبا المريض" بسبب ظهور سلالة كوفيد-19 المتحولة الجديدة.

وألقى الإعلام الحكومي الصيني باللوم على بريطانيا في ظهور السلالة الجديدة من كورونا على الرغم من فشل بكين في احتواء وباء الفيروس التاجي مما أدى لمقتل 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، انتقد عضو مجلس العموم البريطاني توبياس ايلوود أسلوب الصين الساخر، معتبرا أن الدولة الشيوعية بحاجة إلى إظهار بعض "التواضع".

وقال إيلود: "لم تعتذر الصين بعد للعالم على إطلاقها فيروسًا تسبب في مثل هذا الضرر العالمي، بل وحاولوا إخفاء الفاشية الأصلية، ومع ذلك، ينتقدوننا لتقاسم معرفتنا علنا حول طفرات كوفيد-19، يجب على الصين أن تكون أكثر تواضعا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أيضا أنها حظرت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، لتصبح أحدث دولة تقوم بذلك وسط مخاوف من الفيروس.

ونشرت صحيفة جلوبال تايمز الرائدة في الصين، والتي تعتبر الناطقة بلسان الحزب الشيوعي، سلسلة من المقالات الناقدة للحكومة البريطانية.

كما نشرت الصحيفة التي تديرها الدولة رسما كاريكاتوريا يظهر طائرات بريطانية مليئة بـ"كوفيد" على الأرض، في حين تواصل الطائرات البريطانية الخاصة التي تحمل كورونا في التحليق.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة: "قد يأتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد طول انتظار، ولكن ليس بالطريقة التي كانت تأملها المملكة المتحدة، فقد تم فصلها الآن عن الاتحاد الأوروبي بهوية جديدة، رجل أوروبا المريض".

واعتبر المقال أن المملكة المتحدة أصبحت "جزيرة معزولة تنتشر فيها سلالة متحولة دفعت هيبة البلاد الدولية إلى أدنى مستوى لها منذ الإمبراطورية البريطانية".

وتحت عنوان المملكة المتحدة تسعى لأحلام رائعة ولكن عليها مواجهة الحقائق القاسية، أظهر رسم آخر ساعة بيغ بن تبدو مريضة وبعينين كسولتين.