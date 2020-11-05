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مفاجأة.. 77% من يهود أمريكا صوتوا لصالح بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-05T09:15:45+0000
مفاجأة.. 77% من يهود أمريكا صوتوا لصالح بايدن

شفق نيوز/ كشف استطلاع جديدة أجرته منظمة "جي ستريت" أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المنظمة غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة، أن نسبة تصويت اليهود لبايدن، هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.

وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، أيد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين.

ووفقا للاستطلاع فإن القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير المناخ (26%)، والتأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى إسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.

وقال معد الإستطلاع جيم جريستان إن "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد أربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم".

وأضاف جريستان: "الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمى بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووي مع إيران".



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