مفاجأة مدوية.. السلطات اليابانية تكتشف 7 آلاف جزيرة "منسية"

شفق نيوز/ أجرت السلطات اليابانية، مؤخرا، عملية جرد حسابي لمعرفة عدد الجزر التابعة لها، ففوجئت بأن العدد الفعلي أعلى بكثير مما كان معتقدا.

ووجدت هيئة معلومات الجغرافيا المكانية في اليابان، أن البلد الآسيوي الأرخبيل لديه 14 ألفا و125 جزيرة في المجمل.

ويزيد هذا العدد بواقع الضعف عن العدد الذي كان معروفا في وقت سابق، وهو 6852، وفق ما هو مسجل في آخر تقرير لخفر السواحل الياباني صدر سنة 1987.

واعتبرت الهيئة اليابانية الرقم الجديد، بمثابة مؤشر على التقدم التكنلوجي في الرصد، لكن هذا التغيير لم يحدث أي أثر في مساحة الأراضي التي تملكها البلاد.

وأوضحت السلطات اليابانية أنه "في ظل عدم وجود اتفاق دولي حول طريقة حساب الجزر، استندت الهيئة إلى المعيار نفسه الذي جرى العمل به في تقرير 1987".

ويقضي المعيار المعمول به باحتساب أي منطقة تشكلت على نحو طبيعي في البحر فزاد محيطها عن 100 متر، جزيرة.

ويأتي الإعلان عن هذا الرقم الجديد في حين تتنازع دول في المنطقة بشأن السيادة على بعض الجزر.

وتؤكد اليابان تمسكها بجزر "كوريل" الجنوبية التي تخضع لسيطرة روسيا، تصفها طوكيو بـ"المناطق الشمالية"، في إطار نزاع يعود تاريخه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي المنحى نفسه، تؤكد اليابان حقها في جزر "سينكاكو" غير المأهولة في شرق بحر الصين الجنوبي، وهي جزر خاضعة لطوكيو حاليا، في حين تطالب بها بكين.