مفاجأة.. صاحب "التنبؤات" الشهيرة محمد الحسيني يسمي الرئيس السوري الجديد

شفق نيوز/ حدد صاحب "التنبؤات" الشهيرة محمد الحسيني، يوم الأحد، الرئيس السوري الجديد، وذلك بعد ساعات على إسقاط نظام بشار الأسد، من قبل المعارضة المسلحة.

وكتب الحسيني، في تدوينة له على منصة إكس: "سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية، فيصل القاسم، سوريا بانتظارك‏ أيها المناضل الوفي"، مختتماً بهاشتاغ "نسمع_ونرى‬⁩".

ودخلت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد، العاصمة دمشق واذاعت البيان رقم (1) عبر التلفزيون الرسمي، معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".