مفاجأة.. روسيا وأوكرانيا تريدان التفاوض

شفق نيوز / أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، يوم الخميس، رغبة روسيا وأوكرانيا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكنه أشار إلى أن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين "لم تتحدد بعد".

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب انتهاء الاجتماع الثنائي بينهما،

وقال توكاييف: "ناقشنا اليوم مع المستشار شولتس أن الوضع خطير للغاية، فيما عبر الجانبان الروسي والأوكراني عن استعدادهما للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح على أي منصة، وعلى أي مستوى سيحدث ذلك".

وأكد الرئيس الكازاخستاني، أن "لحظة (الدبلوماسية الحكيمة) قد حانت، ومن الضروري إجراء مفاوضات سلمية مع التركيز على النتائج التي تناسب الجانبين"، لافتاً إلى أن بلاده "ستتخذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك".

وخلص توكاييف، إلى القول، إن "أستانا تدعم مبادرات السلام التي تقوم بها مختلف الدول لحل النزاع بين أوكرانيا وروسيا".