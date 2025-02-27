مفاجأة.. دول عظمى بين الأكثر إرسالاً للإرهابين إلى العراق

شفق نيوز/ أظهر تقرير صادر في جمهورية كوسوفو، يوم الخميس، أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تمثل صدارة الدول التي جاء منها "جهاديون" للقتال باسم الدين في العراق وسوريا.

ولفت تقرير لموقع "تلغرافي" في كوسوفو، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن مواطني هذه الجمهورية الصغيرة في اوروبا، احتلوا المرتبة ال7 بين اكثر الدول الاوروبية تصديرا للمقاتلين الاوروبيين في العراق وسوريا.

ووفق التقرير، بناء لهذه الاحصائية، فإن فرنسا تحتل المركز الاول حيث يبلغ عدد مقاتليها في هذه الدول نحو 1500 مقاتل.

وبحسب التقرير، أشار التصنيف إلى الدول التي تحل بعد فرنسيا، وهي وفق الترتيب التالي: بريطانيا والمانيا وبلجيكا والسويد والنرويج وكوسوفو والدنمارك وإسبانيا والنرويج وايرلندا وفنلندا وسويسرا.

وأشار التقرير، إلى انه بالنسبة الى نسب السكان، تعتبر كوسوفو (1.5 مليون نسمة فقط)، يعتبر عدد الذين ذهبوا للقتال في العراق وسوريا، كبير جدا، مقارنة بالدول الاخرى التي يبلغ عدد سكانها عشرات الملايين.

وخلص التقرير، إلى أن الأرقام تشير إلى أن ما بين 70 إلى 80 من مواطني كوسوفو انضموا إلى هذه الحروب، أما الارهابي الرئيسي الوارد اسمه ضمن قائمة ابرز الارهابيين حول العالم، هو من جمهورية كوسوفو، ويدعى لافدريم موخيري.