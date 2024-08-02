مع ضربة إيران الوشيكة.. البنتاغون يرسل سفناً ومدمرات إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الوزير لويد أوستن، أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط تهديدات من إيران وحليفتيها حركة حماس، و"حزب الله".

وقالت الوزارة إن الجيش الأمريكي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وبينت أن واشنطن قررت إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى المنطقة.

وتأتي التغييرات في وقت تتوقع فيه الولايات المتحدة أن تنفذ إيران تهديداتها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل يومين في طهران مع احتدام حرب غزة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاستعدادات الأمريكية بالكثافة نفسها التي كانت عليها قبل 13 أبريل/ نيسان عندما شنت إيران هجوما على الأراضي الإسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ.