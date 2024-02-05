مع حمى الانتخابات.. عشرات المسلحين يهاجمون مركز شرطة ويوقعون ضحايا في باكستان

شفق نيوز/ هاجم عشرات المسلحين مركزا للشرطة شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل.ويأتي هذا الهجوم، قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في البلاد التي شهدت عشرات الهجمات على مرشحين ومؤيدين لأحزاب في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أختر حياة غاندابور قائد شرطة إقليم خيبر بختونخوا، قوله إن أكثر من 30 مسلحا شنوا هجوما من 3 اتجاهات، حيث وقع تبادل لإطلاق النار لأكثر من 2.5 ساعة.

وأوضح قائد شرطة الإقليم، أن 10 رجال شرطة قتلوا وأصيب 4 في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة تشودوان بمنطقة ديرا إسماعيل خان.

وأضاف، أن المسلحين تمكنوا من السيطرة لفترة وجيزة على مركز الشرطة خلال هجومهم الذي بدأ قرابة الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يعلن أحد بعد مسؤوليته عن الهجوم.

وشهدت باكستان تصاعدا في العنف على مدى الأيام القليلة الماضية مع قرب موعد الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل، وذكرت صحيفة "دون" المحلية اليوم أن مجهولين يقودون دراجات نارية ألقوا قنابل يدوية على مقار انتخابية للأحزاب ومساكن المرشحين، ومكتب لجنة الانتخابات في مناطق متفرقة من إقليم بلوشستان الحدودي مع إيران.