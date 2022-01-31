مع تصاعد الأزمة.. الناتو يؤكد استعداده للحوار مع روسيا

شفق نيوز / أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا، وذلك في ظل تصاعد حدة الأزمة مع موسكو التي تتهمها دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن بالتحضير لغزو أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "الحشد العسكري من قبل روسيا غير قابل للتفسير وغير مبرر، ولذلك ينبغي على روسيا تفسيره ووقف التصعيد والدخول في حوار سياسي جدي مع الناتو وحلفائه".

وأضاف ستولتنبرغ: "أكدنا لروسيا بكل وضوح أننا مستعدون للحوار"، معتبراً عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، "خطوة صائبة باتجاه خفض التوترات والبحث عن حلول سياسية".

وأشار إلى أن "الناتو يعتبر الحشد العسكري الروسي، أكبر من نوعه منذ عهد الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن "الحلف لا يمكن ألّا يرد على ذلك".

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل أي خطر على أحد، وأنها لا تخطط للهجوم على أي دولة.