مع تصاعد الصراع.. روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر الى 4 دول

شفق نيوز/ نصحت روسيا، يوم الجمعة، مواطنيها بعدم السفر الى 4 دول بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وذكرت "أ ف ب"، أن "روسيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية".

يأتي ذلك بعد دخول حرب غزة يومها الـ14 مع تصاعد بالهجمات بين حزب الله وإسرائيل من جهة، ودخول فصائل عراقية من جهة اخرى، حيث استهدفت القواعد الامريكية "في عين الاسد وحرير" في العراق، اضافة الى استهداف قاعدة التنف وحقل العمر في سوريا.

ولم يقف التصعيد عند هذا الحد، فقد اعلن امس البنتاغون اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقت من اليمن وكانت متجهة نحو إسرائيل، لتنذر هذه الأحداث بمخاطر اندلاع حرب شاملة.