مع تصاعد الحرب.. إسرائيل تتجه لتعبئة 400 ألف جندي احتياط

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على طلب الجيش بتعبئة 400 ألف جندي احتياط في ظل استمرار العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأوضحت الهيئة في بيان: "في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في لبنان واستمرار الحرب في إيران، ستوافق الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجمات على أكثر من 3 آلاف هدف في أنحاء إيران منذ بدء الحرب.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الخامس والعشرين على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.