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مع تصاعد التوتر.. روسيا تنتشر في بيلاروسيا وترسل 12 نظاماً صاروخيًا إلى مينسك

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-29T06:53:17+0000
مع تصاعد التوتر.. روسيا تنتشر في بيلاروسيا وترسل 12 نظاماً صاروخيًا إلى مينسك

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، إرسال 12 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" إلى بيلاروسيا.

ويأتي هذا الإجراء، في أعقاب تأزم العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب أوكرانيا، إذ تتهم هذه الدول موسكو بالتحضير لغزو جارتها كييف، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة، أن بلاده ستشارك في الحرب إلى جانب روسيا، إذا تم شن أي عدوان ضدها.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان لها، أن "وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في تفقد قوات الردع لدى دول الحلفاء، تواصل إعادة انتشارها في جمهورية بيلاروسيا.... تم نقل نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز "بانتسير-أس" تابع للمنطقة العسكرية الشرقية إلى محطة التفريغ".

وأضافت أن "بعد التفريغ، سيتم نقل الأنظمة إلى المناطق المحدد، حيث سيتم تجهيز المواقع وتولي مهام التدريب القتالي، كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا وروسيا".

 

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